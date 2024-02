La Lega Serie A rende note le designazioni arbitrali scelte per le 27ª giornata di campionato. La Roma sarà impegnata in trasferta contro il Monza. A dirigere la gara sarà Piccinini, assistenti Vecchi e Mokhtar. Come IV uomo Prontera. Il VAR è stato affidato a Pairetto mentre AVAR Abisso. Per il fischietto di Forlì il bilancio con la Roma è positivo: 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte.