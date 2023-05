Monza-Roma 1-1, le pagelle dei quotidiani: El Shaarawy caparbio e sfortunato, Solbakken macchinoso. Spinazzola anonimo, Cristante imprescindibile

Pagine Romaniste – Alt. Freno a mano tirato. La Roma rallenta la corsa Champions. La stanca e falcidiata – agli assenti si aggiunge ora anche El Shaarawy – squadra di Mourinho viene chiamata al pareggio (1-1) dal Monza. Proprio il Faraone firma il vantaggio. Abraham pressa il confuso di Di Gregorio, la palla arriva ad ElSha il cui secondo tiro è quello buono. Al 40’ arriva il pareggio brianzolo. Punizione dal lato destro della trequarti, Caldirola – nonostante la difesa schierata – sbuca dietro ad Abraham e con il tiro d’interno al volo batte Rui Patricio.

Il portiere portoghese è decisivo. Ad inizio partita e ripresa, poi a fine gara. Su Mota prima, Augusto poi. Mancini ed Ibanez non concedono nulla. Celik parte malissimo, si riprende ma nel finale scivola. Letteralmente. Ammonito pochi minuti prima per proteste, nel tentativo di contrastare il turco scivola e frana su un avversario. Chiffi, bersaglio di Mourinho a fine partita, estrae il secondo giallo. Bove tra i migliori: sostanza e qualità, come l’inossidabile Cristante. El Shaarawy premiato e sfortunato, Abraham non segna ma dà supporto.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6,5; Celik 4,5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5; Zalewski 6, Cristante 6,5, Bove 6, El Shaarawy 6,5; Solbakken 5, Pellegrini 6; Abraham 5,5. Subentrati: Camara 6, Spinazzola 5,5, Volpato 5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT (J. ALIPRANDI)

Rui Patricio 6,5; Celik 4,5, Mancini 6, Ibanez 6; Zalewski 6, 6,5 Cristante, Bove 6, El Shaarawy 7; Solbakken 4, Pellegrini 5,5; Abraham 5,5. Subentrati: Camara, Spinazzola 5,5, Volpato sv, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6,5; Celik, 4 Mancini 6, Ibanez 6,5; Zalewski 6, Cristante 7, Bove 7, El Shaarawy 7; Solbakken 5, Pellegrini 6; Abraham 5,5. Subentrati: Camara 6, Spinazzola 5, Volpato 5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA REPUBBLICA (E. GAMBA)

Rui Patricio 7; Celik 6,5, Mancini 6, Ibanez 6,5; Zalewski 5,5, Cristante 6, Bove 6,5, El Shaarawy 7; Solbakken 5, Pellegrini 6; Abraham 5,5. Subentrati: Camara 6, Spinazzola 6, Volpato 5,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 6,5; Celik 5,5, Mancini 5,5, Ibanez 6; Zalewski 5,5, Cristante 6, Bove 6,5, El Shaarawy 7; Solbakken 5, Pellegrini; Abraham 5,5. Subentrati: Camara 6, Spinazzola 5, Volpato 5,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6; Celik 5, Mancini 6, Ibanez 6; Zalewski 5,5, Cristante, Bove 5,5, El Shaarawy 6,5; Solbakken 5, Pellegrini 5,5; Abraham. Subentrati: Camara 6, Spinazzola 5, Volpato 5,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 6.