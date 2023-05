Monza-Roma 1-1, la moviola dei quotidiani: Chiffi, sbagliato il secondo giallo a Celik

Pagine Romaniste – Tremante ed insicuro nonostante una partita calma e corretta. Chiffi toppa la direzione di Monza–Roma. All’arbitro veneto viene imputata soprattutto l’espulsione di Celik. Il secondo giallo per il terzino turco è totalmente fuori luogo.

L’esterno della Roma non affonda il colpo su Pessina, bensì scivola e colpisce il centrocampista brianzolo. Corrette però le decisioni su situazioni in area: Bove interviene prima sulla palla, poi su Caldara. Lieve la trattenuta di Caldirola su Celik.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport (E. Pinna) – L’espulsione di Celik ribadisce che anche in una gara dove – più per fortuna che per capacità – non aveva inciso, Chiffi conferma che non sa leggere le partite e il calcio. L’episodio scatenante è il secondo giallo a Celik: il giocatore turco scivola sul terreno quando è ancora distante da Pessina, dall’immagine da dietro si vede che il piede destro gli cede ed è per questo che finisce addosso all’avversario. Bastava la punizione (giusta), non può esserci imprudenza in un non-intervento, è del tutto fortuito.