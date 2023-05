Monza, Palladino: “Un onore affrontare Mourinho. Da calciatore mi ha battuto, vorrei la rivincita”

Il tecnico del Monza Palladino, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara di domani contro la Roma. Queste le sue parole in conferenza stampa:

Abbiamo alzato l’asticella ma possiamo migliorare nella fase difensiva. Io guardo i dettagli ma questa è una squadra consapevole e matura. Mi è piaciuto molto, è completa in tutti i reparti e sa giocare qualsiasi tipo di gara. Questo aspetto è fondamentale anche in funzione della gara contro la Roma, una squadra molto difficile da affrontare. Da gennaio abbiamo ripreso una seconda parte di stagione dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo perso solamente 3 partite come il Napoli e ci siamo salvati a 6 giornate dalla fine. Avrei firmato con il sangue. Grazie a tutti perché è stato fatto un qualcosa di unico, questa annata ce la ricorderemo per tanti anni”.

“Ogni giocatore ha alzato il livello e anche di parecchio a livello personale, penso a Ciurria, Di Gregorio, Rovella e Pessina che è tornato in nazionale. Pablo Marì ha fatto un’annata straordinaria, come Izzo e Caldirola. Ma anche chi non gioca è stato importante. Ciò che mi gratifica è che ognuno di loro ha vissuto la miglior stagione personale e noi siamo davvero tutti felici. Poi per la prossima stagione tireremo le somme.

Ranocchia ha delle grandi potenzialità ma nel momento in cui doveva esplodere ha avuto problemi muscolari che lo hanno frenato nella crescita. Ora lavora con continuità ed a me piace molto sia come giovane che come calciatore, per me può fare sia il centrocampista che il trequartista”.