Armando Izzo è stato condannato a cinque anni di carcere per calcioscommesse. A riportarlo è l’agenzia ANSA, i fatti risalirebbero alla stagione 2013/2014 quando il giocatore si trovava nell’Avellino in Serie B. Il reato contestato dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli è quello di concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il PM di Napoli Maurizio De Marco aveva inizialmente chiesto 4 anni e 10 mesi di carcere.