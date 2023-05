Monza già salvo. E ora il rinnovo

La Gazzetta dello Sport – Per spiegare la salvezza aritmetica del Monza, neopromossa in Serie A per la prima volta dopo 110 anni di vita, arrivata con sei giornate d’anticipo, bisogna tornare al 14 settembre del 2022. Torniamo al giorno della presentazione di Raffaele Palladino, alla fonte di tutto. “La scelta che abbiamo preso – spiegava l’a.d. Adriano Galliani – il presidente Silvio Berlusconi e io, è dettata dal fatto che secondo noi Palladino ha in sé le stimmate del grande allenatore. Anche quando scegliemmo Arrigo Sacchi per il Milan, fu una scelta coraggiosa. La scelta di Palladino la paragonerei molto a quella di Sacchi“.

Se qualcuno quel giorno espresse dubbi, da ieri quei dubbi devono essere piegati e riposti. La salvezza aritmetica arrivata esattamente 11 mesi dopo la notte speciale di Pisa (vittoria del playoff di B) è il sunto del lavoro fatto dalla società e dall’allenatore in questi mesi dopo un avvio zoppicante (un punto in sei giornate con Giovanni Stroppa, ultimo). “Siamo felici per il traguardo raggiunto e lo dedichiamo all’uomo che ha permesso l’arrivo del Monza in Serie A dopo 110 anni di storia e la permanenza nel massimo campionato: Silvio Berlusconi” – ha detto all’Ansa Galliani. E poi a MonzaNews: “Ho messo due premi per la squadra: uno per il 10° e uno per l’8° posto. Con Palladino ci vediamo nei prossimi giorni, sicuramente raggiungeremo l’accordo. Confido nella sua permanenza“