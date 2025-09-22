Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia ed ex calciatore ed allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Radio anch’io sport”. Queste le parole dell’idolo giallorosso sul derby disputato e vinto ieri dai giallorossi:

“Come tutti i derby è stata una partita bloccata, risolta poi da un episodio. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. L’ho avuto nei ragazzini della Roma quando ho iniziato ad allenare: è un ragazzo eccezionale e tifoso della Roma. Talvolta è criticato ma è uno di quei centrocampisti che ha nel dna il gol. Il secondo tempo è stato sofferto, ma la Roma è in costruzione con le idee del nuovo allenatore. Il cammino è quello giusto”.