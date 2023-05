Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Rai Radio1, ospite del programma Radio Anch’io Sport. L’ex aeroplanino ha commentato il lavoro di Mourinho e la finale di Budapest. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Mourinho e la finale di Europa League:

“Mourinho è un uomo vincente. Nella storia centenaria della Roma ha fatto due finali in due anni. E’ un genio sotto questo punto di vista. Il futuro? Non lo posso prevedere ma alla Roma ha lasciato un segno importante. Lo stadio è stato sempre sold out, e c’è quello stesso entusiasmo da me vissuto negli anni Duemila. Le finali sono sempre incerte, un po’ di storia conta, non credo ci siamo favoriti. Sarà importante l’episodio, la calma e l’abitudine. La Roma ha un’identità precisa, è una squadra compatta e si difende molto bene. Vedo un alchimia nella squadra importante e questo è merito dell’allenatore che fa fare sacrifici anche a giocatori di talento”.

Su Dybala:

“E’ un giocatore che fa la differenza, nella Roma ancora di più. Mi auguro possa essere nelle condizioni per potersi esprimere”.