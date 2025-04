Anche da fermo, Paulo Dybala riesce a far parlare di sé. L’attaccante della Roma, attualmente alle prese con un infortunio, si sta godendo qualche ora di relax prima del derby della Capitale, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Il numero 21 giallorosso è stato avvistato tra gli spettatori del prestigioso ATP di Montecarlo, dove ha assistito alla semifinale tra Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina.

Al termine del match vinto dallo spagnolo, Dybala ha incontrato Alcaraz e gli ha regalato una maglia della Roma con il numero 21, la stessa che lui indossa in campo. I due si sono scattati una foto subito diventata virale, testimonianza di un incontro tra due campioni di sport diversi ma legati da una sincera stima.

Nonostante lo stop fisico, la Joya resta al centro della scena, tra calcio e mondanità. Il tennista spagnolo, che domani sarà in finale, ha così ricevuto un in bocca al lupo davvero speciale. E intanto Dybala, da grande appassionato, tornerà a Roma proprio in tempo per vivere da vicino l’emozione del derby.