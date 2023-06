Dal Corriere.it si apprende che Silvio Berlusconi è morto all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Berlusconi era tornato in ospedale lo scorso venerdì dopo un lungo ricovero (45 giorni) terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata i familiari erano accorsi in ospedale.