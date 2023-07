Mondo del calcio in lutto: è morto Vincenzo D’Amico. La Roma si unisce al cordoglio: “Uno dei simboli di un’epoca di rivalità”

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Vincenzo D’Amico. Aveva 68 anni ed è stato calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Negli ultimi anni anche commentatore tv. Nei mesi passati aveva annunicato sui social di essere un malato oncologico e ha dovuto lottare con un tumore. L’attaccante ha vinto uno scudetto con la Lazio nel 1974. La Roma si è unica al cordoglio: “Uno dei simboli di un’epoca di rivalità. La Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo D’Amico e si stringe al dolore dei suoi familiari

