Carmine Nunziata, CT dell’Italia Under 20, ha dirmato la lista dei convocati per i mondiali di categoria in programma in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all’11 giugno. Tra le fila della Roma presenti in lista Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti che hanno ricevuto l’ok da parte della società. Rimane invece nella Capitale Cristian Volpato, ritenuto necessario dalla società per le battute di finali della stagione in campionato e in Europa League.