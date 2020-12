Mondiali 2022, De Rossi: “Il capocannoniere delle qualificazioni? Spero Immobile. Maradona ha avuto un impatto enorme”

Daniele De Rossi ha partecipato al sorteggio a Zurigo per le qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar dal 21 novembre-18 dicembre 2022. L’ex giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria della Coppa del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006, alle aspettative per gli azzurri allenati da Roberto Mancini, con un ricordo particolare a Maradona. Queste le sue parole:

“E’ il ricordo più grande della mia carriera. Vincere un Mondiale puoi sognarlo da bambino e quando davvero ce la fai a vincere, è qualcosa di incredibile. Ricordo quando tornammo da Berlino, con la Coppa, a Roma, fu qualcosa di clamoroso. Al Circo Massimo fu una festa impressionante, non lo dimenticherò mai. La nazionale sta raggiungendo in questi anni un livello molto più alto e sono orgoglioso di loro. Dopo l’Europeo ci aspettiamo possano raggiungere anche il Mondiale. Il capocannoniere delle qualificazioni? Spero Immobile, ma naturalmente ci sono tanti altri grandi giocatori come Lewandowski che segneranno tanti gol. Maradona ha avuto un impatto enorme. Io sono stato in Argentina e ho capito il perché lo amassero così tanto. Mi ha fatto vedere quanto umile fosse quando l’ho conosciuto. Quando è morto tutti si sono svegliati con una sensazione di smarrimento, non lo dimenticheremo mai. Spero che questi Mondiali possano essere in suo onore”.