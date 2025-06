Paulo Dybala ha rifiutato ancora una volta l’Arabia. Anzi, la possibilità di giocare per una squadra araba. Come riporta TyC Sport, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi aveva messo, a rigor di logica prima dell’infortunio di marzo occorso a Paulo, sul piatto 10 milioni di euro solo per giocare il Mondiale per club in America. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, le tre partite del girone. La Joya ha però rispedito al mittente l’offerta e ora vuole essere a disposizione di Gasperini per l’inizio del ritiro del 13 luglio. Per questo, si sta allenando a Miami per recuperare il più rapidamente possibile.