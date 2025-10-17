Ramon Monchi torna a parlare del suo passato in giallorosso, rivendicando con orgoglio il lavoro svolto durante il suo biennio alla Roma. Dopo l’esperienza in Premier League con l’Aston Villa, l’ex direttore sportivo ha concesso un’intervista a diretta.it, nella quale ha ripercorso le tappe più significative della sua avventura nella Capitale, tra successi sportivi, difficoltà gestionali e scelte spesso criticate dall’ambiente. Ecco le sue parole:

Cosa mancava alla Roma per trasformare questo club nel suo progetto di crescita?

”Forse, da parte mia, non conoscevo meglio le idiosincrasie della Roma, anche se a volte quando si parla della Roma e di Monchi, si vedono sempre quei due anni come qualcosa di negativo. Il primo anno (la squadra) è arrivata terza e ha giocato le semifinali di Champions League. Il secondo anno, quando me ne sono andato, siamo arrivati quinti, quindi le cose non sono andate male. In due sessioni di mercato abbiamo dovuto vendere tutti i giocatori importanti per necessità economiche. Ma sì, forse non conoscevo un po’ meglio le problematiche. E credo che alla Roma sia mancata un po’ di pazienza, cosa che di solito accade da quelle parti. Di Roma ricordo solo cose positive, perché sono stati due anni magnifici. Era la prima volta che mi allontanavo da Siviglia e mi è piaciuto molto, soprattutto il primo anno. È stato magnifico. Insisto, dopo aver dovuto vendere Salah, Rüdiger, Paredes, cioè aver fatto cessioni molto importanti, arrivare terzi e in semifinale di Champions League, credo sia stato un successo enorme”.

E per quanto riguarda la vendita di Salah, da che punto di vista sta pensando in questo momento? È stata positiva o negativa?

”Era necessario. Quando sono arrivato lì, Salah era stato praticamente venduto per 33 milioni di euro più tre milioni di bonus. Alla fine è stato venduto per 55, ma c’era già un impegno con il giocatore. Voleva andarsene e l’unica cosa che potevamo fare era cercare di migliorare il prezzo. Bisogna capire quel momento, la vendita di Salah è avvenuta prima di Dembelé, prima dell’esplosione del calciomercato con vendite folli. E, beh, insisto, avevo praticamente un accordo tra Roma e Liverpool. Quello che abbiamo fatto è stato spingere per ottenere il massimo possibile, perché il giocatore sapeva già di voler andare via”.

Lei ha battuto il record per ingaggiare Patrick Schick: cosa ha visto in lui?

“Beh, quello che fa ancora: giocare bene e segnare gol. È quello che fanno gli attaccanti, no? È vero che lì, beh, forse era troppo giovane, con una pressione importante, perché era un giocatore con un costo notevole. Ma continuo a dire che Patrick è un giocatore straordinario e ogni volta che il Leverkusen gioca e fa gol, vedo Schick. Quindi, non so quanti gol. Insomma, è un giocatore abituato a farli”.

Segue i giocatori che ha ingaggiato, c’è tra voi un rapporto?

”Sì, mi piace sempre vedere cosa fa ognuno di loro, perché sono giocatori a cui alla fine ti affezioni”.

Justin Kluivert, non crede che sia arrivato troppo presto a Roma?

”Probabilmente è un problema simile a quello di Cengiz: anche Ünder è arrivato molto giovane e poi il tempo lo ha dimostrato. Guardi ora cosa sta facendo Justin in Premier League al Bournemouth, ha fatto una stagione magnifica. È un giocatore con molta qualità, ma forse con il peso di Roma…. Ecco perché prima ho detto che ora conosco meglio le idiosincrasie. Forse le tempistiche dell’ingaggio potevano essere diverse”.

Ma avete visto queste piccole cose, quello che avete ora?

”Justin, un giocatore con una grinta unica e grandi qualità tra le linee. Nell’uno contro uno, è un giocatore che si distingue in Premier in un Bournemouth che sta vivendo una stagione magnifica, che ha avuto stagioni magnifiche e che ora sta diventando un giocatore importante”.