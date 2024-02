Modesto è il diesse più vicino alla Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Francois Modesto sembra essere l’uomo scelto da Dan e Ryan Friedkin per prendere il posto lasciato vacante da Tiago Pinto. Il manager molto legato alla CEO Souloukou avrebbe parlato a lungo nei giorni scorsi con la proprietà a margine dell’affare Baldanzi. E’ attualmente direttore tecnico del Monza e questo ha una sua rilevanza perché i Friedkin dopo aver scelto De Rossi, vorrebbero puntare su un dirigente che conosce molto bene la Serie A, il calcio italiano e la Ceo di riferimento. Basta scontri interni, basta dirigenti che devono fare la scuola guida: l’idea è quella di lavorare bene, e soprattutto, lavorare subito. L’ufficialità ancora non c’è perché le firme non sono state messe, ma la scelta è fatta. L’annuncio potrebbe arrivare anche a breve per due motivi: la Roma ha bisogno di un dirigente operativo sia per il presente ma soprattutto per il futuro.