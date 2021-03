Mkhitaryan uno dei protagonisti della campagna della Serie A contro il razzismo “Keep Racism Out” – VIDEO

Keep Racism Out: in un video emozionale, che testimonia la volontà dell’intero mondo del calcio di A, tutti i Club di Lega Serie A per la prima volta insieme attraverso 20 Calciatori rappresentativi, uno per ciascuno dei Club, lanciano un messaggio forte di inclusione e lotta al razzismo. Il video, ideato e diretto da Ragù Communication, branding studio che collabora con Lega Serie A dal 2019 e che ha curato tutta la campagna “Keep Racism Out”, è stato girato interamente a distanza, con un metodo di lavoro innovativo reso possibile anche dal grande lavoro di coordinamento da remoto con gli uffici stampa dei Club.

Il video sarà pubblicato su tutti i canali ufficiali di Lega Serie A, su tutti i profili social media dei 20 Club e sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi della Serie A TIM in occasione della 28a giornata.

Il contenuto è parte di “Keep Racism Out”, la campagna antidiscriminazioni promossa da Lega Serie A, in collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo lontano dagli stadi. La campagna, presentata all’inizio della stagione sportiva 2020/2021, prosegue con una serie di iniziative dedicate alla XVII settimana d’azione contro il razzismo, organizzata ogni anno dall’UNAR e che si celebra quest’anno dal 21 al 27 marzo.

