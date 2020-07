Mkhitaryan: “Siamo pronti, siamo venuti qui per vincere la partita. Contro il Siviglia sarà una grande battaglia”

Henrik Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Torino-Roma. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Due partite al termine del campionato, una serata molto calda qui a Torino. Come stai tu? Come sta la squadra? La tenuta fisica sarà importante…

Sto bene e penso anche la squadra. Siamo pronti, siamo venuti qui per vincere la partita perché sappiamo che dobbiamo finire almeno al quinto posto. Per questo dobbiamo vincere stasera. Dobbiamo essere sicuri.

Serve dare continuità e serve stasera anche perché la stagione può essere ancora lunga con l’Europa League…

Queste due partite sono troppo importanti per noi, dobbiamo prima affrontare il Siviglia. Dobbiamo fare di tutto per essere pronti oggi e anche per sabato e poi penseremo al Siviglia che sarà una grande battaglia. Dovremo essere pronti per questa partita.

Non bisogna mai abbassare la guardia. Il Torino non ha niente da perdere…

Secondo me il Torino è una buona squadra, ho tanto rispetto per loro. Sono qui per vincere, ma vogliamo farlo anche noi e vediamo cosa succede alla fine della partita.

MKHITARYAN A SKY SPORT

“Nelle ultime 5 giornate abbiamo giocato molto bene, avendo anche un po’ di pressione perché Milan e Napoli continuavano a vincere. Ieri il Napoli ha perso ed è rimasto solo il Milan che ci mette pressione, però sono fiducioso che siamo pronti per oggi e faremo di tutto per vincere la partita“.