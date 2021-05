Mkhitaryan dice sì al rinnovo: il futuro dell’armeno è a Roma

Questione di ore, di minuti, necessarie per sapere se il futuro di Mkhitaryan è alla Roma o altrove. L’armeno ha tempo fino alla scadenza del contratto per dare una risposta alla Roma sul rinnovo, cosa che non ha fatto. Come riporta Jacopo Aliprandi con un tweet, l’addio è sempre più vicino. Su di lui ci sono Zenit, Monaco e Milan. Successivamente la situazione cambia: l’armeno ha detto sì! Pronto il rinnovo per l’armeno!

🚨 Al fotofinish è arrivato il sì! #Mkhitaryan rinnoverà il contratto con la Roma! L’armeno convinto della proposta di Tiago Pinto e del nuovo progetto: il suo futuro è nella capitale! #ASRoma #Calciomercato pic.twitter.com/dLdGTwMrFB — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 31, 2021