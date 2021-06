Mkhitaryan resta un altro anno

Il Tempo (E. Zotti) – Un altro anno insieme. Dopo un’attesa che si protraeva da gennaio, ieri sono arrivate le firme sul nuovo contratto che lega Henrikh Mkhitaryan alla Roma fino al 30 giugno 2022. La situazione si è sbloccata improvvisamente lunedì sera, quando anche a Trigoria consideravano l’armeno un giocatore praticamente svincolato: a meno di due ore dalla mezzanotte Mino Raiola ha comunicato al club di essere disposto a trattate per un nuovo accordo.

Con il nuovo accordo l’ex Arsenal guadagnerà circa un milione in più rispetto ai 3 percepiti nei suoi primi due anni da romanista, a cui andranno sommati i bonus raggiunti a fine stagione. Nessuna opzione invece per far scattare un eventuale secondo anno: se a fine campionato Mkhitaryan e la Roma vorranno continuare ancora insieme dovranno rimettersi seduti e trovare una nuova intesa.

Intanto si continua a lavorare agli arrivi di Xhaka e Belotti, profili individuati dalla società insieme al nuovo allenatore. Entrambi sono due chiodi fissi di Mourinho, che durante la sua esperienza in Premier League aveva già avuto modo di apprezzare i due giocatori: se il Gallo è stato espressamente richiesto dalla Special One quando sedeva sulla panchina del Tottenham, lo svizzero è stato elogiato pubblicamente più volte.

La Roma sta trattando con gli agenti del giocatore e spera di raggiungere un accordo con i Gunners per una cifra inferiore ai 20 milioni. Più alta la valutazione di Belotti, che ha ancora un anno di contratto con il Torino e che il presidente Cairo non vuole lasciar partire per meno di 30 milioni.