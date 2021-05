Il futuro di Henrikh Mkhitaryan sembra segnato. L’armeno vuole rimanere alla Roma ed è pronto a rinnovare con il club per continuare ad indossare la maglia giallorossa anche sotto la guida tecnica di Josè Mourinho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la fumata bianca manca solo l’ok dell’allenatore portoghese. In ogni caso è in programma nei prossimi giorni un incontro tra le parti che definirà la questione, ma il trequartista ha dato la propria disponibilità a rimanere alla Roma.