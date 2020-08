Mkhitaryan non andrà in nazionale. Il ct dell’Armenia: “Sarà con noi ad ottobre”

Henrikh Mkhitaryan non andrà con la nazionale durante questa sosta. L’attaccante della Roma è assente dalla lista dei convocati del ct Caparros per le sfide contro Macedonia ed Estonia. Queste le parole dell’allenatore per spiegare l’assenza dell’armeno che rimarrà a Trigoria a disposizione di Fonseca:

“Gli ho parlato per telefono e mi ha detto che non poteva rientrare in Nazionale in questo momento. Ha promesso di unirsi a noi ad ottobre e si impegnerà al massimo“.

Head coach @JoaquinCaparros on the absence of @HenrikhMkh: "I spoke to him by phone and he told me that he could not join the National team at the moment. He promised to join us in October and make the best possible effort."#Armenia #MKDARM #ARMEST #Mkhitaryan #Caparros

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) August 27, 2020