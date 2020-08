Mkhitaryan, lo specialista di Europa League

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non ha potuto giocare l’ultima finale per motivi politici: in quanto armeno, non lo fecero entrare in Azerbaigian. Brutta storia e brutto problema per l’Arsenal, che infatti perse il derby inglese contro il Chelsea di Sarri. Ma Henrikh Mkhitaryan, con il rimpianto Smalling come compagno di squadra, ha già vinto da protagonista l’Europa League con la maglia del Manchester United. Segnò anche un gol nella finale del 2017 contro l’Ajax. Più in generale, di questo torneo è uno specialista. In quella stagione con lo United accatastò 6 reti in 11 partite. E in tutta la carriera, parlando solo di Europa League, ne ha prodotti addirittura 19 con 4 squadre diverse, tra le quali non c’è ancora la Roma: chissà che dopo il rodaggio della prima fase, e dopo l’assist tracciato al millimetro contro il Gent, il gol non arrivi contro il Siviglia.