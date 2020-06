Mercato, l’Arsenal vuole lo scambio Mkhitaryan-Kluivert ma senza conguaglio

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – La buona notizia è il ritorno in gruppo di Lorenzo Pellegrini, che ha smaltito l’affaticamento muscolare che nei giorni scorsi lo ha costretto ad un lavoro differenziato, quella meno buona è che lo stesso inconveniente è capitato anche a Mkhitaryan, le cui condizioni sono da monitorare giorno per giorno.

L’armeno è al centro di una trattativa per il riscatto che si annuncia difficile: l’Arsenal è disponibile allo scambio con Kluivert ma non intende pagare nessun conguaglio, come invece la Roma sperava. Un’operazione alla pari non conviene ai giallorossi, che dovranno trovare un’altra soluzione per accontentare Fonseca.