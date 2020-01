Mkhitaryan in dubbio per la Juventus, Zaniolo non preoccupa

Buone e cattive notizie per la Roma. Bryan Cristante, a poco meno di 3 mesi dall’infortunio, è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. L’ex Atalanta potrebbe rappresentare una pedina fondamentale in questa seconda parte di stagione. Non sorridono invece Zaniolo e Mkhitaryan. Il primo ha svolto un allenamento di scarico in palestra a causa di un trauma contusivo alla coscia destra ma le sue condizioni non preoccupano per domenica. Mkhitaryan dovrà invece sottoporsi ad ulteriori controlli in seguito ha un fastidio che ha avvertito alla coscia sinistra per un fallo di Meitè all’80esimo. Lo riporta Il Tempo.