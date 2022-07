Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter

Ieri il contratto depositato in Lega, questa mattina il saluto ai tifosi della Roma. Ora, invece, l’ultimo tassello necessario. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno approda a Milano a parametro zero. Con i nerazzurri ha firmato un contratto biennale. L’esperienza triennale alla Roma si è chiusa nel migliore dei modi: Micki è fatto sceso in campo, seppur per pochi minuti, nella finale di Conference League contro il Feyenoord.