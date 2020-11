Mkhitaryan: “E’ stato Dzeko a caricarmi”

Il Tempo (E.Zotti) – La missione principale era vincere, la seconda riuscirci senza patire troppo la mancanza di Edin Dzeko. La Roma ci è riuscita alla grande battendo il Genoa grazie alla prima tripletta in carriera di Mkhitaryan. L’armeno, protagonista assoluto del match a Marassi, nel post partita ha parlato dell’investitura ricevuta da Dzeko, in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus, prima della partenza per Genova: “Ho parlato con Edin. Mi aveva chiesto di segnare oggi e l’ho fatto. Abbiamo bisogno di lui, speriamo torni prestissimo perché siamo una squadra e siamo tutti importanti“. Soddisfatto anche Fonseca, che si gode il momento della sua squadra “Abbiamo sempre avuto l’atteggiamento giusto, sono contento della personalità e del carattere della squadra. Mkhitaryan sa giocare in questa posizione, è molto intelligente”.