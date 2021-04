Mkhitaryan: “Dovremo essere uniti. Non so se giocherò tutti i 90′ della partita”

Henrikh Mkhitaryan, calciatore della Roma, ha parlato nel pre partita del match contro l’Ajax valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Come stai?

Sto molto bene, secondo me durante la partita sarà diverso. Non so come giocheremo, non so se giocherò tutti i 90 minuti o meno. Devo fare tutto per aiutare la squadra.

Queste partite si vincono psicologicamente…

Dobbiamo essere uniti, non si può vincere a causa di un calciatore. Si vince e si perde tutti insieme.

Hanno molti giocatori tecnici…

Conosciamo le loro qualità, faremo di tutto per giocare il nostro gioco e metterli in difficoltà. Vogliamo vincerla. Dobbiamo fare una partita ideale per vincerla.

MKHITARYAN A SKY SPORT

La sentite la responsabilità?

Sappiamo che sarà una partita difficile. Abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare a questa gara. Dobbiamo lottare.

La Roma deve evitare situazioni difensive critiche?

In questa fase ogni errore può essere decisivo. Dobbiamo fare una partita ideale, senza errori. Non pensiamo all’andata, questa è 0-0.

Ti senti pronto?

Mi sento sempre pronto, spero di fare tutto il possibile per poter aiutare la squadra.