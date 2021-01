Mkhitaryan di lusso tra gol e assist: in Europa solo Fernandes e Kane come lui

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Se Borja Mayoral è stato il protagonista inatteso nella vittoria di Crotone, non è una sorpresa l’ennesima grande prestazione di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è sempre più leader tecnico della Roma e ieri ne ha data l’ennesima conferma: suo l’assist che dopo 8 minuti ha messo l’attaccante spagnolo nelle condizioni migliori per portare in vantaggio la Roma; suo il gol del 3-0 giallorosso che ha chiuso i giochi con più di un tempo d’anticipo. Su rigore, visto che in campo non c’era Veretout, rigorista designato, né Lorenzo Pellegrini.

Leggi anche: Mayoral fa il Dzeko: «Sempre pronto ad aiutare la mia Roma»

Il fatto che sul dischetto si sia presentato lui è un ulteriore segnale di come ormai i compagni lo considerino un punto di riferimento. «È uno dei calciatori più intelligenti che abbia mai allenato», ha detto Paulo Fonseca dopo la vittoria. Anche per questo il tecnico portoghese non rinuncia mai all’armeno, che con 1.585 minuti giocati è il romanista più utilizzato.

Leggi anche: Paura per De Sanctis: milza asportata dopo un incidente. Dinamica poco chiara

Altri numeri che certificano la sua importanza sono quelli relativi a gol e assist: nei maggiori cinque campionati europei in corso, Miki è uno dei tre giocatori (con Bruno Fernandes del Manchester United e Harry Kane del Tottenham) ad aver già segnato almeno 7 gol (con quello di ieri sono 8 in campionato più 1 in Europa) e fornito 7 assist. ( più 1 in coppa).