Mkhitaryan: “Dall’inizio del campionato l’obiettivo era essere nelle prime 4 ed è ancora quello che vogliamo fare”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria con il Genoa. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A DAZN

Mourinho ti ha definito migliore in campo…

Grazie, grazie per le parole e grazie ai miei compagni. Oggi abbiamo fatto tutto per vincere e abbiamo avuto qualche occasione per segnare ma non ci siamo riusciti. Menomale che nel secondo tempo abbiamo migliorato alcuni aspetti e alla fine abbiamo trovato il gol.

La partita l’ha risolta un ragazzino di 18 anni, che consiglio vuoi dargli?

Di non perdere la testa, ha ancora 18 anni, è importante imparare a lavorare. Oggi fare 2 gol non significa che avrà la carriera in discesa. Deve prendere fiducia e lottare per la squadra, tutti lo facciamo e anche lui deve fare lo stesso.

Il livello del campionato italiano si è molto alzato, voi come vi ponete?

Le aspettative sono sempre alte e anche noi vogliamo sempre essere il più in alto possibile. Dall’inizio del campionato l’obiettivo era essere nelle prime 4 ed è ancora quello che vogliamo fare, il campionato è ancora lungo e dobbiamo capire che alcune squadre perderanno punti. Noi dobbiamo giocare meglio e vincere le partite, lo scorso mese abbiamo perso tanti punti e non era quello che volevamo. Dobbiamo restare concentrati e vincere le partite successive.

Mourinho ha detto che regalerà un paio di scarpe a Felix perché avevano questa promessa in ballo. Voi avete già pensato a qualcosa?

Secondo me lui deve regalare qualcosa a me (ride). Non per me, per la squadra.