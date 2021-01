Mkhitaryan ci prova per la Roma e il futuro

Corriere dello Sport (G. Marota) – L’uomo dei record non vuole fermarsi: Mkhitaryan stringe i denti e tenta l’assalto al Verona. Gli 85 minuti giocati in Coppa Italia contro lo Spezia hanno messo a dura prova la tenuta dell’armeno, fin qui il primo della classe per presenze.

Lo stop di nove giorni che gli ha fatto salvare la rivincita di Roma-Spezia non ci voleva, ma non ha pesato troppo sul rendimento della squadra. Il fastidio muscolare sembra ormai superato e nell’allenamento di ieri il trequartista ha svolto parte del lavoro agli ordini di Fonseca. I due allenamenti di oggi e domani prima della partita di domenica saranno utili al tecnico giallorosso per effettuare una sorta di “crash test”.

Micki potrebbe restare nella Capitale ancora per qualche anno, magari con la prospettiva di chiuderci la carriera. Il rinnovo del contratto diventerebbe infatti una certezza proprio se dovesse scendere in campo contro il Verona.