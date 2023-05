Mistero Dybala: Mourinho in ansia. Lui si allena a Trigoria

Il Tempo – Tutta Roma è appesa alla caviglia di Dybala. Le condizioni dell’argentino tengono banco tra i tifosi giallorossi, che sperano di riavere a disposizione la Joya per la finale di Europa League. Smaltito il problema muscolare, Dybala sta ancora cercando di guarire dal brutto intervento sulla caviglia dello scorso 24 aprile, durante Atalanta-Roma per il fallo di Palomino.

Da quella gara, il campione del mondo ha infatti giocato solamente trentadue minuti, 19 in campionato con l’Inter e i restanti 13 nella semifinale d’andata di Europa League con il Bayer Leverkusen. La volontà del giocatore è quella di esserci: nonostante i due giorni di riposo concessi dal tecnico portoghese dopo la gara con la Salernitana, Dybala si è presentato comunque a Trigoria ieri, e dovrebbe farlo anche questa mattina, per allenarsi e svolgere terapie specifiche per la caviglia. La sua presenza per la gara di sabato con la Fiorentina risulta tuttavia dubbia, se non addirittura impossibile.