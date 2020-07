Mister De Rossi: la Fiorentina vuole l’ex romanista per la panchina

La Gazzetta dello Sport (G. Sardelli) – Dopo aver provato a portarlo in viola come calciatore nella scorsa estate, la Fiorentina ci riprova e contatta Daniele De Rossi, questa volta per affidargli il ruolo di allenatore. L’ex capitano e bandiera della Roma nel frattempo si è ritirato dal calcio giocato, dopo l’esperienza in Argentina al Boca Juniors, e sta per intraprendere il percorso da tecnico. La ripartenza del campionato, con un pareggio e due sconfitte, ha portato Commisso alla convinzione di separarsi da Iachini a fine stagione. Un contatto tra la dirigenza viola, nella persona di Daniele Pradè, e De Rossi c’è stato. Per il momento resta ancora soltanto un’ipotesi, che però affascina molto.