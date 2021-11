Filippo Missori diventa il primo calciatore, nato dopo il 2004, a disputare una competizione UEFA con una squadra italiana. Al termine di Roma-Zorya 4-0 il tecnico Mourinho gli ha anche regalato il pallone, per ricordare al meglio l’esordio in prima squadra. Il giovane calciatore ringrazia così su Instagram:

“Esordire in prima squadra con la maglia che ho indossato fin da bambino… Non potevo chiedere di meglio, ringrazio la società e mister per l’opportunità”.