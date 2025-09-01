Missione Roma: tre colpi in un giorno. Per Gimenez il nodo è la formula

Corriere della Sera (D. Stoppini) – La Roma è pronta a chiudere le ultime operazioni di mercato: Gasperini aspetta un esterno, un centravanti e forse un centrocampista. Per la fascia sinistra i nomi sono George del Chelsea (20 milioni) e Dominguez del Bologna (15), con le alternative Trossard, troppo costoso, ed Ezzalzouli.

Capitolo attacco: lo scambio Dovbyk-Gimenez resta vivo, con il messicano che ha aperto alla Roma. Il nodo è la formula: Massara chiede il diritto di riscatto, altrimenti restano le piste Embolo e Pinamonti. In mezzo al campo si valuta Pessina, che Gasperini riabbraccerebbe volentieri. Ultime ore frenetiche per completare la nuova Roma.