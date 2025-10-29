Missione Olimpico

Il Tempo (L. Pes) – Nella lunga corsa della Roma di questa prima annata targata Gasp, c’è già un primo tabù da infrangere: l’Olimpico deve tornare amico. I giallorossi ospitano il Parma (fischio d’inizio ore 18.30, diretta Sky e Dazn) nel turno infrasettimanale che separa la squadra del tecnico piemontese dal big match della scala del calcio col Milan. La vittoria di Reggio Emilia ha riportato la Roma in testa alla classifica, ma ieri il Napoli vittorioso a Lecce ha riallungato e ora tocca a Dybala & Co. rispondere.

Di fronte ci sarà il Parma del giovane Pecchia che segna poco ma concede ancora meno difendendo con grande ordine e potendo contare sulla reattività di Suzuki. All’Olimpico quest’anno sono arrivate già quattro sconfitte su sei gare giocate di cui due in campionato contro Torino e Inter. L’ultimo successo interno risale a oltre un mese fa quando Dovbyk e Soulé piegarono il Verona, poi tre ko consecutivi di cui due in Europa (Lille e Viktoria Plzen) e quello contro l’Inter di dieci giorni fa. Da fortino inespugnabile (l’ultima sconfitta della scorsa stagione era datata 2 dicembre 2024 e vide protagonista proprio Gasperini con la sua Atalanta) l’Olimpico finora è diventato troppo spesso terreno di caccia per gli avversari. Un trend che Gasperini vuole invertire subito, come ha detto anche nell’immediato post gara di domenica scorsa.

“Tornare a vincere in casa è una priorità assoluta, perché è un peccato per i nostri tifosi regalargli così tante sconfitte in poche partite. Giochiamo in uno stadio sempre pieno, con tanta passione alle spalle, e vorremmo regalargli partite belle. Mercoledì (oggi, ndr) rigiochiamo in casa: dobbiamo stare attenti, perché evidentemente lì (all’Olimpico, ndr) abbiamo caratteristiche che a volte ci portano a picchiare contro il muro e poi subiamo gol. Dobbiamo essere più efficaci”.

Un’efficacia che contro il Sassuolo, ma già nella ripresa contro l’Inter, è sembrata sempre più evidente così come la crescita atletica della squadra che anche durante la sosta di ottobre ha lavorato parecchio sul piano fisico per essere brillante nella parte centrale del campionato. Trovare continuità deve essere l’obiettivo di una squadra che per il momento si trova in posizioni forse insperate ma che dimostrano il grande lavoro del tecnico di Grugliasco. Lui, d’altronde, è perfettamente a conoscenza di pregi e difetti della sua squadra e prosegue nel lavoro certosino di chi sa sperimentare per trovare soluzioni, in attesa del mercato. Nel frattempo, però, c’è il Parma, e all’Olimpico è tornato il tempo di vincere.