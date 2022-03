Missione Olanda: la Roma fa sul serio

Corriere dello Sport (R. Maida) – Ha cambiato la Roma, ha cambiato il look: Tammy Abraham si è presentato a Trigoria con un nuovo taglio di capelli, regalo autoprodotto per il gol decisivo segnato contro l’Atalanta. Niente più cresta ma le cosiddette braids: le treccine che scivolano dietro alla nuca. Ad ogni modo Abraham si è messo a disposizione della Roma per la ripresa della Conference League, torneo di cui è capocannoniere con 6 reti. Se Mourinho vorrà utilizzarlo anche giovedì sera contro il Vitesse ci sarà, ma non a tempo pieno.

Con l’assenza di Nicola Zalewski Mourinho deve gestire le risorse in prospettiva della partita successiva a Udine. Mkhitaryan e Kumbulla sono squalificati in campionato e quindi giocheranno contro il Vitesse. Uno tra Viña ed El Shaarawy prenderà il posto di Zalewski a sinistra. Pellegrini potrebbe riposare così come Cristante che nelle ultime settimane ha sempre giocato a beneficio di Sergio Oliveira e/o Veretout. Karsdorp è in ballottaggio con Maitland-Niles. Ibañez dovrebbe rientrare al posto di uno dei centrali, Mancini oppure Smalling.