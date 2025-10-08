La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Da ieri Dan Friedkin è a Roma e oggi pomeriggio è atteso proprio nel quartier generale giallorosso. Per incontrare Gasperini, Ranieri, Massara e fare il punto su tutto ciò che gira intorno al club. Il tema più caldo è lo stadio, con il club che entro 30-40 giorni vorrebbe consegnare il progetto definitivo. A Trigoria si parlerà dell’ottimo momento ma anche del mercato di gennaio. Dove la Roma cercherà di portare a casa il trequartista sinistro e il centravanti. E parallelamente al mercato il futuro di Pellegrini e Dybala ma anche Celik ed El Shaarawy, tutti in scadenza.