La Repubblica (N. Maurelli) – Gasperini ha scelto la Roma per amore del progetto, rinunciando alla Juventus e salutando l’Atalanta con una lettera pubblicata sull’Eco di Bergamo: “Lascio per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Una grande sfida, esaltante”. A convincerlo anche la stima di Ranieri, che avrebbe fatto un’eccezione solo per Conte, e la spinta dei Friedkin, colpiti dalla sua costanza in campionato.

L’obiettivo dichiarato è il ritorno in Champions, fondamentale sia per il prestigio che per il bilancio: ogni qualificazione vale circa 20 milioni, utili in un contesto segnato dal settlement agreement. I margini sono ristretti, ma la fiducia nel progetto è totale. Il triennale firmato da Gasperini parla chiaro: ora il ritorno in Europa, domani, magari, lo scudetto. Mercoledì sarà a Roma per il matrimonio di Scamacca e da lì inizierà a lavorare con Ranieri e Ghisolfi alla costruzione della nuova squadra.