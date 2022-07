Mirosavljevic (preparatore atletico): “Per Matic gli anni non contano”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sasa Mirosavljevic, preparatore atletico di Matic, ha rilasciato un’intervista al quotidiano. L’ex centrocampista ha parlato del programma di allenamento svolto dal nuovo centrocampista della Roma, impaziente di cominciare l’avventura – la terza – con José Mourinho.

“Dopo una lunga stagione con il Manchester United, Nemanja si è riposato un po’ per recuperare le energie fisiche e mentali. Dopodiché abbiamo cominciato a lavorare con il programma fornito dalla Roma. Matic vuole essere preparato al 100% per questa nuova avventura in Italia ed è davvero carico. Si è allenatore tutti i giorni, anche di più rispetto agli esercizi forniti dal club. L’ho aiutato perché allenarsi in due è sempre meglio. Dato che lavoriamo insieme da 10 anni, abbiamo aggiornato il programma della Roma con i miei allenamenti personalizzati in modo da avere sempre più confidenza con gli esercizi assegnati dal club“.

Martedì i test atletici a Trigoria: “Nemanja è un grande professionista, lo vedrete quando comincerà ad allenarsi e a giocare per la Roma. È in ottime condizioni fisiche e non ho dubbi che lo dimostrerà già nei primi test atletici: sta bene come se non avesse mai terminato la stagione, è già in ottima forma. Gli anni per lui non contano, ha il corpo e lo spirito di un ragazzo. E tanta professionalità che gli ha permesso di avere una carriera magnifica“.

Sulla scelta di Mourinho di portarlo a Roma: “Ha scelto bene il mister. Nemanja si è allenatore circa 2 ore al giorno negli ultimi 10 giorni. Come sempre, farà affidamento sulla sua forza e resistenza, penso che negli ultimi anni abbia dimostrato di essere un giocatore con tante qualità e con una forma mentale incredibile. Sarà un elemento perfetto per la squadra di Mourinho, e non ho dubbi che le sue caratteristiche fisiche e mentali faranno la differenza nel campionato italiano. È un giocatore perfetto per la Serie A“.