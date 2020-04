Mirante a sostegno dell’ospedale Sacco di Milano per la lotta contro il Coronavirus – FOTO

Tanti giocatori si sono lanciati in campagne di beneficenza per aiutare gli ospedali che in questo momento ne hanno bisogno. Anche Antonio Mirante, portiere della Roma, si mette in proprio per stare al fianco dell’ospedale Sacco di Milano per la lotta contro il Coronavirus. Queste le sue parole sul suo profilo Instagram ufficiale:

“#HelpingHands Tutti insieme! Dona ora per sostenere l’ospedale Sacco nella lotta contro il Coronavirus. Cliccate sul link nella mia BIO e fate la vostra donazione. Grazie mille a tutti quelli che ogni giorno danno il loro massimo per combattere il virus e grazie Reusch per lanciare questa campagna!“.