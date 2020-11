Mirante risponde sempre presente. E il rinnovo di contratto è in arrivo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Antonio Mirante è pronto a riprendersi la Roma. Il portiere ieri ha lavorato col preparatore Savorani, anche oggi continuerà con l’allenamento specifico e da domani si aggregherà alla squadra. L’ex Parma aveva saltato le gare contro Genoa e Cluj per una contusione ricevuta da un brutto intervento di Cutrone contro la Fiorentina. Fonseca conta di averlo disponibile contro il Parma. Del resto il portoghese aveva delineato le gerarchie già prima di Verona: in campionato gioca lui, in Europa League Pau Lopez. Lo stesso Mirante ha convinto sempre più tutti a Trigoria e per questo a fine stagione si discuterà il rinnovo di contratto, che scade proprio a giugno, probabilmente di un anno per poi intraprendere una carriera da preparatore atletico.