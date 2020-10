Mirante: “Quando ho preso la palla ho visto Mkhitaryan che si è allargato, sono stato fortunato a servirlo bene”

Antonio Mirante, portiere della Roma, è stato intervistato durante l’intervallo di Roma-Benevento. Queste le sue parole:

MIRANTE A SKY SPORT

Quella tua apertura su Mkhitaryan è una delle giocate migliori del primo tempo. Vogliamo raccontare che non c’è nulla di casuale?

No, era un’occasione per noi perché sul calcio piazzato loro sono venuti su in tanti. Quando ho preso la palla ho visto Mkhitaryan che si è allargato, sono stato fortunato a servirlo bene, poi è servita tutta la sua bravura per concretizzare l’azione.