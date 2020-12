Mirante: “Possiamo dare fastidio là davanti. Sono in fase di recupero”

Antonio Mirante ha parlato ai microfoni di Radio Radio dopo esser stato “intercettato” all’uscita dello Spallanzani dove si trovava per un’iniziativa benefica. Ecco le sue dichiarazioni:

Giornata importante per ringraziare lo Spallanzani, tu poi hai vissuto il Covid in prima persona…



Sì, è un intervento doveroso da parte della Roma che ha sempre dimostrato di essere in prima linea per queste iniziative. Il nostro ringraziamento va ai dottori che ci hanno seguito sempre con grande attenzione.

Su Bologna-Roma… Sicuramente ieri è stata una partita approcciata alla grande, con grande attenzione, mentalità e qualità. La mentalità della squadra in tutta la partita è stata da apprezzare. Siamo in un buon momento, la squadra mentalmente ha mostrato segni di crescita e grande continuità da tempo. L’incidente di percorso contro il Napoli ci può stare.

Come stai?



Bene, ho preso una contusione alla mano ma sono in fase di recupero. Non è niente di grave, ma per precauzione siamo stati attenti a non rischiare.

Dove può arrivare questa Roma in Europa League e campionato? Cosa significa avere un bel dualismo anche in porta?



Dove possiamo arrivare lo deciderà il campo. Dobbiamo avere una mentalità giusta, non esiste il fattore campo e tutti possono metterti in difficoltà. Se approcci bene, con una rosa ampia e di qualità possiamo dare fastidio là davanti.

Adesso sei il titolare della Roma, come superi ogni volta i tuoi limiti?



Ci si stimola andando al campo e lavorando al massimo, devi essere sempre preparato quando vieni chiamato in causa. Non solo io ma tutti i compagni. Chiunque gioca va in campo preparato e ben allenato.