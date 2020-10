Mirante c’è, ma Pau serve

Corriere dello Sport (R. Maida) – Insistere su Mirante, senza perdere Pau Lopez. Questa la missione per Paulo Fonseca, a cui la società affiderà il compito di coniugare i due obiettivi. Lo spagnolo è uscito di scena dopo una riunione a Trigoria con Marco Savorani, preparatore dei portieri, che ha confermato le difficoltà fisiche e psicologiche del titolare. Da qui la scelta di virare su Mirante. A 37 anni, l’ex Bologna è una garanzia, affidabile tra i pali, ma Pau Lopez rappresenta un capitale importante per la società, che in questo momento non può permettersi minusvalenze. L’investimento fatto su di lui è stato cospicuo. Fino a qualche mese fa, l’estremo difensore era anche nel giro della nazionale maggiore, ora è un patrimonio che va recuperato. Nei piani di Fonseca, Pau Lopez può debuttare in Europa League, anche per far riposare Mirante. Se e quando dovesse confermare che la panchina lo ha aiutato a ritrovare serenità, potrebbe tornare titolare in pianta stabile.