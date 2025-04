Il Tempo (L. Pes) – Pronti al tour de force. Archiviata la vittoria sul Verona che ha riportato la Roma al sesto posto, i giallorossi torneranno oggi ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida ai campioni d’Italia dell’Inter di sabato prossimo a San Siro: la prima di un quartetto decisivo per il piazzamento finale. Tre scontri diretti per la zona europea con Fiorentina, Atalanta e Milan aperti dalla sfida ai nerazzurri. Un’ondata di sfide con le big che spaventa i tifosi e forse anche un po’ Ranieri sia per i precedenti che per la condizione fisica che sembra balbettante della squadra. Ma il tecnico giallorosso ha l’obbligo di tenere alta la concentrazione e provare a fare il massimo possibile.

Sesto posto e sessantatré punti è stata la colonna sonora degli ultimi tre campionati, ma in questo finale di campionato, partendo da quota 57 e avendo 15 punti a disposizione, si può fare certo meglio. Bisogna migliorare l’approccio nei confronti diretti con le prime della classifica. La Roma non perde da diciassette incontri, ma prima del successo sul Verona erano arrivati appena due pareggi con Juve e Lazio. A testimoniare le evidenti difficoltà. Al Meazza i giallorossi si troveranno di fronte un’Inter certamente ferita per il ko a Bologna, ma reduce dalla semifinale di ritorno col Milan e con la testa al Camp Nou. Un incrocio che Mancini & Co. devono certamente sfruttare anche se la squadra di Inzaghi resta una corazzata.

Ranieri, dal canto suo, è ancora alle prese con una fase offensiva deludente: solo un gol a partita dal 9 marzo in campionato e gli uomini d’attacco che fanno fatica a segnare. Contro il Verona Dovbyk è rimasto fuori e Shomurodov ha realizzato il gol da tre punti. Difficile pensare al doppio centravanti proprio a Milano. Si fa sentire eccome l’assenza di Dybala.