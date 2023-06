Diego Milito, ex giocatore dell’ Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato anche del suo rapporto con Mourinho. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa provò sapendo che Mourinho non sarebbe tornato con voi a Milano?

“Un mix di emozioni: eravamo felici per aver vinto, ma dispiaciuti di non continuare a lavorare con lui. È stato un colpo il suo addio, era un punto di riferimento”.