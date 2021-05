La Gazzetta dello Sport – Milinkovic-Savic si è operato ieri mattina al setto nasale dopo la dura botta con Pulgar nella partita di sabato sera. Con due tamponi era riuscito ad arrivare alla fine, ma ieri gli accertamenti hanno richiesto l’intervento. Tutto è perfettamente riuscito. Il giocatore non sarà in campo mercoledì sera contro il Parma, ma Inzaghi confida di recuperarlo per il derby di sabato. Potrebbe giocare con una mascherina protettiva.