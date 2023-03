Milinkovic: “Capitano? Grande emozione. Proveremo a vincere per festeggiare insieme”

Sergej Milinkovic Savic è stato intervistato nel prepartita ai microfoni di Dazn del derby tra Roma e Lazio. Queste le sue parole:

Quanto hai aspettato questo derby?

Non vedevo l’ora, come hai detto, non c’ero nel primo e non potevo stare coi ragazzi a festeggiare. Però ci proviamo a farlo anche oggi, così ci sono e possiamo farlo tutto insieme.

Primo derby da capitano?

Emozione grande, so che porto con me la squadra, la società e il popolo, però so quello che devo fare.

Si parla del tuo rendimento, come stai?

Ultimamente non è andata come volevo e come volevano altri, però lavoro per migliorare e penso che una bella vittoria oggi potrebbe dare una mano in più.