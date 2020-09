Milik-Under in caldo, ma spunta anche Depay

Corriere dello Sport (R.Maida) – E’ la Juventus a dover chiamare Dzeko e a convincere la Roma con un’offerta da almeno 10 milioni. Dall’altra parte, comunque, non stanno a guardare. Roma e Napoli lavorano quotidianamente sull’accordo per lo scambio Under-Milik. Gli azzurri hanno chiesto Edoardo Bove della Primavera romanista per chiudere il cerchio senza aggiungere soldi all’affare. Fienga ha risposto che non si può: il centrocampista è convalescente dopo la frattura di un metatarso ed è uno dei ragazzi su cui la Roma vuole puntare in futuro. Senza Riccardi, vicino al Pescara, il Napoli avrà un altro giovane. De Laurentiis continua a chiedere denaro, ma la Roma ritiene che la supervalutazione di Milik sia sufficiente ad accontentarlo. L’obbligo di vendere Dzeko, con Fair Play congelato dalla UEFA, non è un’urgenza nel momento in cui Friedkin garantirà 85 milioni di liquidità entro la fine dell’anno. Under, comunque, può andare lo stesso al Napoli per soldi, oppure ceduto in Inghilterra: l’Everton aveva fatto un sondaggio qualche settimana fa. Dalla Francia, però, spunta un’altra ipotesi affascinante e fresca: la Roma ha chiesto informazioni alla Roma per Depay. La fonte è più che autorevole ed è il presidente Aulas.